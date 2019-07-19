Футуристическую православную церковь построят на западе Москвы

На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца, информирует РБК. Москомархитектура вместе с Московской Патриархией одобрила проект строительства.



Собянин рассказал о реставрации московских храмов / Новости от 21.11.2018 12:30

Сообщается, что от большинства строящихся в последнее время храмов сооружение будет отличаться лаконичностью и минимализмом.

Стало известно, что прообразом для этого храма послужила Церковь Спаса Преображения в Великом Новгороде. Она была построена в XIV веке и также отличается минимальным количеством декоративных элементов.

Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, при проектировании церкви на Верейской улице удалось сохранить все элементы, традиционные для храмового зодчества. При этом были добавлены новаторские детали.

Отмечается, что в основе проекта лежит классическая крестово-купольная система. Одним из нестандартных элементов церкви станет стеклянная восточная стена. К ней примыкает алтарь. Таким образом, прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь.

Фото: realty.rbc.ru

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