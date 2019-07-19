Семьям с низкими доходами предоставят жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 10 октября 2019 года разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности, передает ТАСС.



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Подобное поручение было дано по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам жилищного строительства.

Сообщается, что в целях улучшения жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" кабмину поручено обеспечить разработку дополнительных механизмов предоставления жилья гражданам России, имеющим невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности.

Помимо этого, глава российского государства поручил принять меры по централизации на уровне субъектов РФ функции технического заказчика по строительству жилой недвижимости социального использования.

Фото: xn--b1axaggg.xn--90aflajbthecljgc9a2k.xn--

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