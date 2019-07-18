Обманутым дольщикам Ленобласти дадут работу в фонде по достройке домов

Работниками фонда содействия долевому строительству Ленинградской области, который будет заниматься вопросами достройки несданных вовремя жилых домов, смогут стать сами обманутые дольщики, передает ТАСС.



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Сообщается, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение строительному блоку правительства. Оно касается формирования кадрового состава регионального фонда содействия долевому строительству.

Указано отдавать предпочтение самим участникам долевого строительства при наличии соответствующей квалификации.

Отмечается, что до 31 августа 2019 года в области будет создан региональный фонд помощи дольщикам. Он будет заниматься урегулированием обязательств застройщиков, которые попали под процедуру банкротства и не сдали вовремя объекты.

Ожидается, что штат фонда составит 16 человек. Он будет подчиняться региональному комитету по строительству.

Всего в настоящее время в Ленинградской области девять проблемных объектов и около 2 тыс. обманутых дольщиков.

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