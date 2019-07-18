Участки федеральной трассы в Тулуне восстановили военные﻿

Военные инженеры восстановили поврежденные от наводнения участки федеральной трассы Р-255 в городе Тулун Иркутской области, передает РИА Новости. Четыре участка трассы общей длиной 260 метров были подмыты в результате паводка.



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Сообщается, что в связи с обращение местных органов власти города Тулуна военнослужащие помогли восстановить участки поврежденной федеральной трассы "Сибирь".

Военными самосвалами было выполнено около 100 рейсов для подвоза грунта с общим объемом 600 кубических метров.

Как сообщалось ранее, режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 жителей. Семеро числятся пропавшими без вести.

За время паводков было подтоплено 107 населенных пунктов региона,. Это почти 11 тысяч жилых домов. Всего от паводка пострадали более 38 тысяч человек.

По данным спасателей, в настоящий момент в Тулуне подтопленными остаются 44 жилых дома.

Фото: news.yandex.ru

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