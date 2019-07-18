Стройфирма подала в суд на Киркорова за долг по ремонту особняка

Представитель строительной фирмы подал иск к звезде российской эстрады Филиппу Киркорову в Таганский суд Москвы с требованием о компенсации более 7,5 млн рублей, информирует "РИА Недвижимость". В исковом заявлении указывается, что все работы были выполнены качественно и в срок.



Киркоров вывел в свет своих подросших детей © Комсомольская правда

Сообщается, что в прошлом году истец заключил с Киркоровым договор о выполнении ремонтных работ в его загородном доме в Одинцовском районе Подмосковья. Ремонт закончился 27 декабря. Однако певец выплатил только часть суммы, обозначенной в договоре.

Выяснилось, что когда истец стал обращаться к певцу за оставшимися деньгами, певец каждый раз находил объяснение, чтобы не платить. Или нет времени, или гастроли. В результате индивидуальный предприниматель решил искать справедливости в судебной инстанции.

Как сообщалось ранее, суд подмосковного Королева удовлетворил иск к телеведущему Дмитрию Киселеву. П заявлению архитектора, Киселев не выплатил ему часть средств за реконструкцию особняка в Крыму.

Фото: ria.ru

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