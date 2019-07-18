Укладка рельсов на железнодорожной части Крымского моста завершена, передает ТАСС. Строительные бригады со стороны Керчи и Тамани встретились и сомкнули рельсы.
Сообщается, что финальные звенья уложили на втором пути, который ведет в Крым. Встречное движение состыковали еще в июне.
Дальше строителям необходимо будет провести балластировку и выправку, а также установить автоматику и провести шлифовку рельсов. Помимо этого, продолжится возведение шумозащитных экранов на участках железной дороги, примыкающих к берегам: 700 м со стороны Тамани и 1,3 км со стороны Керчи.
Отмечается, что ход движения поездов по путям Крымского моста будет плавным и почти бесшумным. Суммарно на двухпутной железной дороге уложено почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. штук шпал.
В общей сложности на объекте в две смены работают почти 5 тыс. инженеров и рабочих.
Фото: russian.rt.com
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