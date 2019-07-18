У "Москва-Сити" появится свой речной причал﻿

Новые дороги и речной причал построят в деловом центре "Москва-Сити", информирует портал столичной мэрии. Проект планировки территории уже одобрен градостроительно-земельной комиссией города Москвы.



Подготовка к открытию сезона речной навигации

Сообщается, что частью проекта станет реконструкция Выставочного переулка. Она предусматривает увеличение числа полос в каждую сторону.

Помимо этого, в проекте запланировано строительство нескольких новых проездов между башнями делового центра.

Также из существующего подземного пешеходного перехода построят Новый выход на территории ЖК Neva Towers на пересечении 1-го и 2-го Красногвардейских проездов.

Отмечается, что на Пресненской набережной появится речной причал "Москва-Сити". Проект планировки территории московского делового центра охватит площадь более 51 гектара.

Как сообщалось ранее, в начале июля в рамках Московского урбанистического форума был представлен окончательный макет делового центра "Москва-Сити". Его строительство сейчас на завершающей стадии: из 25 запланированных башен в стройке находятся четыре.

Фото: rueconomics.ru

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