Новые дороги и речной причал построят в деловом центре "Москва-Сити", информирует портал столичной мэрии. Проект планировки территории уже одобрен градостроительно-земельной комиссией города Москвы.
Сообщается, что частью проекта станет реконструкция Выставочного переулка. Она предусматривает увеличение числа полос в каждую сторону.
Помимо этого, в проекте запланировано строительство нескольких новых проездов между башнями делового центра.
Также из существующего подземного пешеходного перехода построят Новый выход на территории ЖК Neva Towers на пересечении 1-го и 2-го Красногвардейских проездов.
Отмечается, что на Пресненской набережной появится речной причал "Москва-Сити". Проект планировки территории московского делового центра охватит площадь более 51 гектара.
Как сообщалось ранее, в начале июля в рамках Московского урбанистического форума был представлен окончательный макет делового центра "Москва-Сити". Его строительство сейчас на завершающей стадии: из 25 запланированных башен в стройке находятся четыре.
Фото: rueconomics.ru
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