Цены на элитные особняки Подмосковья резко упали﻿﻿

По итогам первой половины 2019 года средние бюджеты предложения на загородном рынке элитного жилья (стоимостью свыше 30 млн руб.) резко упали на первичном и вторичном рынках, передает РБК. Рублевское направление впервые за три года уступило Новой Риге по средней стоимости элитной загородной недвижимости.



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Сообщается, что средний чек элитных новых коттеджей упал за первые шесть месяцев этого года на 10% (до 139,1 млн руб.). Таунхаусы подешевели на 5% (до 38,5 млн руб.).

Цены на вторичные коттеджи снизились на 8% (до 248,9 млн руб.). Таунхаусы потеряли в цене 11% (до 74,5 млн руб.) за этот же период.

По мнению экспертов, такая ситуация связана с вымыванием более дорогих лотов на первичном рынке загородного жилья и влиянием курса доллара — на вторичном.

Отмечается, что Рублевка впервые за три года уступила Новой Риге по средней стоимости загородной недвижимости на первичном рынке: 143 млн руб. против 148 млн руб. (разница 4%).

Фото: vmo24.ru

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