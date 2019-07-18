"Ростех" запустил производство быстровозводимых зданий﻿

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" запустил производство быстровозводимых домов — пневмокаркасных конструкций на основе заполненных воздухом баллонов, передает РБК. Монтаж конструкции занимает от одного до двух часов.



Каркасный дом утеплённый соломой. Личный опыт // Forumhouse

Сообщается, что такая система предназначена для оперативного возведения временных помещений: полевых госпиталей, складов и мобильных спортивных сооружений. Минимальная стоимость строения составляет 1,5 млн рублей.

В соответствии с технологией, строения выполнены из полиэфирного шелка. Этот материал часто используют при производстве летательных аппаратов. Он является более экологичным и безопасным для окружающей среды по сравнению с поливинилхлоридом. Строения возводятся при помощи электрокомпрессора.

Отмечается, что пневмокаркасные конструкции не нуждаются в фундаменте. Их можно располагать на любых поверхностях, в том числе на снегу, скальных грунтах и песке.

В них легко и безопасно размещать вентиляцию, отопление и различные системы доступа — ворота, люки или двери. Как утверждают разработчики, такие строения могут эксплуатироваться круглый год. Они выдерживают сильные снеговые, тепловые, ветровые нагрузки и экстремальные температуры от -60 до +60 градусов.

Фото: repairshome.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

После наводнения в Тулуне начали сносить непригодные для жизни дома﻿﻿

Более 3,5 тыс. домов в Иркутской области разрушены после наводнения﻿

Новое жилье просят еще 36 жителей Ставрополья после прошлогоднего паводка

Шесть районов Иркутской области попали в зону подтопления