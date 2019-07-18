В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266 тыс) на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Росреестра. Эксперты это связывают с переходом застройщиков на счета эскроу.
Сообщается, что пик продаж пришелся на июнь. Тогда было зарегистрировано рекордное за все годы число договоров на первичном рынке жилья (16 677 тыс.). Это на 54% больше мая (7589 тыс.) и в два раза выше июньских показателей прошлого года (5610 тыс.).
Помимо этого, был достигнут наивысший показатель на рынке нежилой недвижимости за последние десять лет. В июне зафиксировано на 52% больше договоров (2784 тыс.), чем было зарегистрировано в мае (1836 тыс).
По мнению аналитиков, такой скачок в том числе вызван желанием застройщиков завершить свои проекты до перехода на счета эскроу.
Фото: riamo.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Рекордный спрос на новостройки зафиксирован в Москве в июне
Переход застройщиков на счета эскроу могут отложить до 1 октября
После перехода на эскроу-контроль за "долевкой" отменят - Якушев
Каждый третий девелопер может покинуть рынок строительства после перехода на эскроу - прогноз
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.