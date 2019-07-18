В Москве поставлен рекорд по продажам квартир в новостройках﻿﻿

В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266 тыс) на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Росреестра. Эксперты это связывают с переходом застройщиков на счета эскроу.



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Сообщается, что пик продаж пришелся на июнь. Тогда было зарегистрировано рекордное за все годы число договоров на первичном рынке жилья (16 677 тыс.). Это на 54% больше мая (7589 тыс.) и в два раза выше июньских показателей прошлого года (5610 тыс.).

Помимо этого, был достигнут наивысший показатель на рынке нежилой недвижимости за последние десять лет. В июне зафиксировано на 52% больше договоров (2784 тыс.), чем было зарегистрировано в мае (1836 тыс).

По мнению аналитиков, такой скачок в том числе вызван желанием застройщиков завершить свои проекты до перехода на счета эскроу.

Фото: riamo.ru

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