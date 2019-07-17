Определен список запрещенных учреждений и магазинов в жилых домах﻿

В многоэтажных жилых зданиях запрещено размещать учреждения и магазины ритуальных услуг, склады любого назначения, специализированные рыбные магазины, бани и сауны, информирует РБК. Под запрет подпадают заведения, которые работают после 23 часов, прачечные, химчистки и общественные туалеты.



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Помимо этого в жилых домах запрещено размещать магазины по продаже различных химических товаров, взрывоопасных материалов и веществ, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел.

В нежилых помещениях многоэтажек разрешено заниматься коммерческой, административной, общественной и другой деятельностью. Но использовать их для временного или постоянного проживания граждане России не имеют права.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать хостелы и мини-гостиницы в многоквартирных жилых домах. Закон вступит в силу 1 октября 2019 года.

Фото: livekuban.ru

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