Министр культуры России Владимир Мединский призвал регионы проявить инициативу в оформлении "паспортов" для усадеб, чтобы потенциальные собственники могли их приобрести для дальнейшего восстановления, информирует РИА Новости.
По словам министра, у государства достаточное количество музеев, памятников, заповедников, на которые довольно часто не хватает средств для поддержаниях их в надлежащем состоянии.
Основная цель состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для передачи во владение, аренду либо в собственность вот этих полуразрушенных, в прекрасных местах находящихся наших исторических усадеб частным владельцам, подчеркнул Мединский.
Сообщается, что в рамках национального проекта "Культура" предусмотрены средства для того, чтобы регионы находили потенциальных собственников усадеб.
При софинансировании из федерального бюджета регионы могли бы разрабатывать так называемые "паспорта" усадеб. Это как у квартиры — план БТИ, свидетельство о собственности, все земельные, кадастровые документы, отметил министр.
Фото: theartnewspaper.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Русскому географическому обществу передали усадьбу Соллогубов в Серпухове
Россия попросит ООН и ЮНЕСКО помочь сохранить ей памятники СССР в Латвии
Памятник "вежливым людям" в Крыму подвергся вандализму
Дом Нирнзее с жар-птицами на Тверской-Ямской объявлен памятником архитектуры
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.