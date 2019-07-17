Для нуждающихся в восстановлении усадеб создадут "паспорта"

Министр культуры России Владимир Мединский призвал регионы проявить инициативу в оформлении "паспортов" для усадеб, чтобы потенциальные собственники могли их приобрести для дальнейшего восстановления, информирует РИА Новости.

По словам министра, у государства достаточное количество музеев, памятников, заповедников, на которые довольно часто не хватает средств для поддержаниях их в надлежащем состоянии.

Основная цель состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для передачи во владение, аренду либо в собственность вот этих полуразрушенных, в прекрасных местах находящихся наших исторических усадеб частным владельцам, подчеркнул Мединский.

Сообщается, что в рамках национального проекта "Культура" предусмотрены средства для того, чтобы регионы находили потенциальных собственников усадеб.

При софинансировании из федерального бюджета регионы могли бы разрабатывать так называемые "паспорта" усадеб. Это как у квартиры — план БТИ, свидетельство о собственности, все земельные, кадастровые документы, отметил министр.

Фото: theartnewspaper.ru

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