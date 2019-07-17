На дублере Остафьевского шоссе построили 200-метровый мост

Завершено строительство автомобильного моста через реку Молодцы в "новой" Москве, информирует портал столичной мэрии. Сейчас мост на четыре полосы движения построен, к эксплуатации полностью готов.



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Сообщается, что в эти дни завершается строительство дублера Остафьевского шоссе протяженностью около 3,5 км. Трасса соединит поселение Рязановское с городом Щербинкой.

Сложнейшим элементом этой дороги является 200-метровый мост через реку Молодцы — приток Десны.

В настоящее время уже полностью уложено качественное дорожное полотно, возведены пешеходные тротуары с ограждением. Также смонтирована ливневая канализация, установлена противогололедная система, освещение, видеонаблюдение.

Отмечается, что открытие дублера Остафьевского шоссе с мостом через реку Молодцы обеспечит развитие улично-дорожной сети необходимое для активного развития жилых кварталов в районе Щербинки.

Как сообщалось ранее, в ближайшие годы в столице планируется построить более 24 автомобильных и пешеходных мостов. Четыре из них будут возведены до конца года.

Фото: stroi.mos.ru

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