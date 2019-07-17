Под действие программы "Дальневосточный гектар" в Забайкалье подпадает гораздо большая доля земель, чем в других регионах Дальнего Востока, где средний показатель составляет 32%, передает Интерфакс.
По словам губернатора Забайкалья Александра Осипова, в Забайкальском крае он приближен к 50%.
Для руководства региона главным вопрос — успеют ли люди быстро оформить земельный участок, воспользовавшись федеральной информационной системой.
Для реализации программы в Забайкалье был оперативно настроен электронный сервис, сформирован реестр земель, определены зоны категории "нельзя". Помимо этого, прошли обучение специалисты, которые будут оказывать помощь гражданам в предоставлении "дальневосточных гектаров".
Отмечается, что важным вопросом является сокращение сроков на получения земли. В частности, по нормативам, срок получения земельного участка составляет 42 дня. Лучший показатель по Дальневосточному округу — 18 дней.
Площадь Забайкальского края составляет 43 млн га, из них под действие программы "Дальневосточный гектар" подпадают 19,7 млн га (46%).
Фото: chita-news.net
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