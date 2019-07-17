За первые шесть месяцев 2019 года на первичном загородном рынке Подмосковья в продажу вышло 30 новых поселков, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость". За этот же период 2014 года вышло 45 проектов. Количество новых поселков сократилось на 33% за пять лет.
Как отмечают эксперты, в 2019 году на подмосковном рынке не вышло ни одного нового поселка с таунхаусами или малоэтажными домами - форматами, подпадающими под действие закона 214-ФЗ.
Застройщики пока еще не понимают, как работать с учетом новых правил долевого строительства. Девелоперы в итоге не спешат рисковать и выводить на рынок эти форматы. Сообщается, что 93% из вышедших на рынок в текущем году поселков предлагают в продажу участки без застройки.
Причем пять лет назад показатель достигал 67%. За указанный срок доля таких поселков уменьшилась на 26% (с 33% до 7%).
По данным ИНКОМа, в первой половине 2019 года только в 4% проектов предусматривалась застройка дуплексами и 3% — коттеджами.
При этом пять лет назад коттеджи предлагались в 18% проектов, таунхаусы — в 13%, малоэтажные дома — в 9% и дуплексы — в 7%.
Фото: s-m3.ru
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