В Лондоне запретили строительство небоскреба "Тюльпан"﻿

Мэр Лондона не разрешил миллиардеру Джозефу Сафре строить 305-метровую башню в форме тюльпана в центре британской столицы, информирует РИА Новости. Проект был отклонен в том числе из-за того, что небоскреб мог закрыть вид на расположенный рядом Тауэр.



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Отмечается, что вокруг проекта шли долгие споры. В частности, против возведения очередного лондонского небоскреба возражали защитники исторического облика города.

Однако Комитет по планированию отклонил претензии и разрешил построить здание, которое должно было получить название Tulip ("Тюльпан"). Башня уступала бы по высоте только возведенному на южном берегу Темзы небоскребу Shard ("Осколок").

В свою очередь, мэр Лондона посчитал, что качество дизайна здания не соответствует столь известному местоположению. И что небоскреб нанесет ущерб историческому центру города.

"Тюльпан" должен был расположиться рядом с известным зданием Gherkin ("Огурец").

Отмечается, что новый небоскреб спроектирован в виде стебля с бутоном на самом верху, в котором на 12 этажах предлагалось расположить вращающиеся смотровые площадки и рестораны.

Фото: realty.ria.ru

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