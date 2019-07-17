Сервис для борьбы с лжекоммунальщиками создан в Петербурге﻿

Сервис по борьбе с лжекоммунальщиками создали в Санкт-Петербурге, пишет "Российская газета". Инициаторами появления сервиса выступил Смольный и местные крупнейшие ресурсоснабжающие организации.



Тарифная кухня: как россиян принуждают переплачивать за услуги ЖКХ / Новости от 12.03.2019 17:01

Сообщается, что новый централизованный сервис поможет отличить настоящего сотрудника ЖКХ от мошенников.

Теперь каждый житель города на Неве, в дверь которого позвонил человек, представившийся работником, например, "Петроэлекросбыта" или "Водоканала" может узнать, не мошенник ли он.

Достаточно позвонить по телефонам 576-40-04 или 004. По ним следует сообщить, что у вас под дверью стоит сотрудник той или иной службы. В диспетчерской имеется база всех сотрудников ЖКХ города.

Помимо этого, с помощью сервиса можно уточнить, ведутся ли в доме какие-либо работы, когда они закончатся и нужно ли пускать коммунальщиков в свое жилище. Отмечается, что действия мошенников под видом сотрудников коммунальных служб получили распространение в последние годы. В том числе и в Москве.

Фото: odintsovo.info

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