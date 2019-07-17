В июне 2019 года в Москве было зарегистрировано 11 677 договоров долевого участия (ДДУ) при покупке новостроек, передает РБК. Это на 54% больше, чем в мае (7,5 тыс.), и в два раза выше июня прошлого года (5,6 тыс.).
Как отмечают эксперты, подобное количество сделок с новым жильем считается рекордным за все годы.
Предыдущей пик по количеству регистраций ДДУ зафиксирован в Москве в ноябре 2018 года. Тогда за месяц было совершено около 9 тыс. сделок с новостройками. Отмечается, что с начала 2019 года количество регистраций ДДУ в столице каждый месяц росло. В январе 2019 года зарегистрировано 5,3 тыс. ДДУ. В феврале и марте — 7,2 тыс. В апреле — 7,4 тыс. В мае — 7,5 тыс.
Во втором квартале года зарегистрировано 26,7 тыс. ДДУ. Это на 35% больше, чем в первом квартале года (19,8 тыс.).Аналитики объясняют высокий уровень спроса в июне на новостройки в Москве введением счетов эскроу.
Фото: 24.ru
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