Станцию "Стахановская" Некрасовской линии столичного метрополитена оформят в стиле конструктивизм, информирует портал правительства Москвы. Внутри новая станция будет похожа на производственный цех.
Сообщается, что эстетику конструктивизма передадут, используя строгие геометрические формы в сочетании с коричневым, красным, белым и темно-серым цветами.
Станция "Стахановская" будет построена в районе Рязанский на юго-востоке Москвы. Она станет частью участка "Нижегородская" — "Косино".
Для оформления производственного интерьера планируется использовать белые плафоны-трубки на потолках и колонны из гранита.
Здание вестибюля станции "Стахановская" будет иметь прямоугольную форму с плоской кровлей. В то время как фасады будут стеклянными, с отделкой серого и красного цветов.
Отмечается, что такой дизайн проект был утвержден в Мокомархитектуре. Такая стилистика в оформлении станции связана с ее названием. Советский шахтер Алексей Стаханов в 1935 году добыл за ночную смену 102 т угля при норме семь тонн. Рекорд положил начало так называемому стахановскому движению.
Фото: stroi.mos.ru
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