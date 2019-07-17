Станция метро "Стахановская" будет похожей на производственный цех

Станцию "Стахановская" Некрасовской линии столичного метрополитена оформят в стиле конструктивизм, информирует портал правительства Москвы. Внутри новая станция будет похожа на производственный цех.



Автопилот электрички в метро. Автоматическое метро. Самоуправляемый поезд. #izzylaif

Сообщается, что эстетику конструктивизма передадут, используя строгие геометрические формы в сочетании с коричневым, красным, белым и темно-серым цветами.

Станция "Стахановская" будет построена в районе Рязанский на юго-востоке Москвы. Она станет частью участка "Нижегородская" — "Косино".

Для оформления производственного интерьера планируется использовать белые плафоны-трубки на потолках и колонны из гранита.

Здание вестибюля станции "Стахановская" будет иметь прямоугольную форму с плоской кровлей. В то время как фасады будут стеклянными, с отделкой серого и красного цветов.

Отмечается, что такой дизайн проект был утвержден в Мокомархитектуре. Такая стилистика в оформлении станции связана с ее названием. Советский шахтер Алексей Стаханов в 1935 году добыл за ночную смену 102 т угля при норме семь тонн. Рекорд положил начало так называемому стахановскому движению.

Фото: stroi.mos.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Московское метро - угроза для жизни свиристелей

Бирюлево, Рублево-Архангельское и Троицк получат в 2027 году станции метро﻿

Китайцы научат столичных строителей скоростному методу прокладки метро﻿﻿

До миллиарда перелетных птиц гибнет в США из-за небоскребов