Наиболее популярной страной Евросоюза для получения вида на жительство среди граждан России стала Германия (10 тыс. заявок), передает РБК со ссылкой на данные отчета Евростата.
Второе место по востребованности в обмен на инвестиции стала Великобритания (8 тыс. заявок). Почётное третье место заняла Чехия (6,8 тыс.).
На четвертом месте по популярности среди российских граждан стоят сразу две страны — Испания и Франция — по 5 тыс. заявок на получение ВНЖ.
Отмечается, что общее количество выданных разрешений российским гражданам в странах Евросоюза за 2017 год составил 66,3 тысяч. Сообщается, также, что в 2017 году каждый пятый вид на жительство в европейских странах получили украинцы. Далее следуют граждане Сирии (7%), Китая (6%), США и Индии - по 5%.
В общей сложности за указанный год Евросоюз выдал 20,3 млн видов на жительство. Три четверти разрешений предоставили Германия (22,8%), Италия (17,7%), Франция (13,8%), Испания (13,1%) и Великобритания (7,5%).
В настоящее время вид на жительство во многих странах Европы можно получить в обмен на инвестиции. В том числе в жилую недвижимость.
Фото: tourestate.ru
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