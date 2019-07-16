Германия стала наиболее популярной страной для ВНЖ﻿

Наиболее популярной страной Евросоюза для получения вида на жительство среди граждан России стала Германия (10 тыс. заявок), передает РБК со ссылкой на данные отчета Евростата.



Москва один из дорогих городов Мира

Второе место по востребованности в обмен на инвестиции стала Великобритания (8 тыс. заявок). Почётное третье место заняла Чехия (6,8 тыс.).

На четвертом месте по популярности среди российских граждан стоят сразу две страны — Испания и Франция — по 5 тыс. заявок на получение ВНЖ.

Отмечается, что общее количество выданных разрешений российским гражданам в странах Евросоюза за 2017 год составил 66,3 тысяч. Сообщается, также, что в 2017 году каждый пятый вид на жительство в европейских странах получили украинцы. Далее следуют граждане Сирии (7%), Китая (6%), США и Индии - по 5%.

В общей сложности за указанный год Евросоюз выдал 20,3 млн видов на жительство. Три четверти разрешений предоставили Германия (22,8%), Италия (17,7%), Франция (13,8%), Испания (13,1%) и Великобритания (7,5%).

В настоящее время вид на жительство во многих странах Европы можно получить в обмен на инвестиции. В том числе в жилую недвижимость.

Фото: tourestate.ru

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