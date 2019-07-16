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Источник Правда.Ру

Финны расширяют торговый комплекс на границе с Россией﻿

Недвижимость print

Финская компания Zsar Oy, которая управляет торговым центром Zsar Outlet Village на границе с РФ, планирует инвестировать около 20 млн евро в строительство второй очереди проекта, передает Интерфакс. Это связано с увеличением потока туристов.


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Сообщается, что в июне 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года количество туристов из России, посетивших торговый центр, увеличилось на 45%.

По словам представителя финской компании Zsar Oy Сами Вайниомяки, менее чем за год был проявлен растущий интерес к проекту со стороны не только финских и российских покупателей. Но и азиатских туристов — из Южной Кореи и Китая.

Финская сторона уверена, что активное увеличение числа арендаторов побуждает в интересах бизнеса расширить комплекс за счет строительства второй очереди. Ее развитие планируется на территории 8 тыс. кв. м. Там разместятся 45 магазинов.

Отмечается, что еженедельно ТЦ посещают около 17 тыс. покупателей. Треть из них приезжает из России.

Фото: cre.ru

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Темы центр россия граница финский торговый недвижимость строительство
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