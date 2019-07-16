Эксперты зафиксировали 15%-й рост цен на новостройки в России﻿

Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России выросла на 15% с июля 2018 по июль 2019 года, информирует РБК со ссылкой на исследование компании ЦИАН. Рост цен в среднем по регионам составил 12% и достиг 55,7 тыс. руб. за 1 кв. м.



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Как отмечают эксперты, рост цен на первичное жилье зафиксирован в 58 регионах. Наибольшее подорожание произошло в Севастополе (30%), Крыму (29%), Татарстане (25%), а также Ульяновской (24%), Иркутской (23%) и Курской (22%) областях.

В свою очередь, снижение отмечено в Дагестане (-5%), Новгородской (-2%), Челябинской (-1%) и Кировской (-1%) и областях. Аналитики связывают рост цен на новостройки с переходом на продажу через счета эскроу. Девелоперы также воспользовались этим и повышали цены без ущерба для уровня спроса на "первичку".

Эксперты отмечают рост цен и на вторичном рынке жилья. В июне стоимость 1 кв. м "вторички" в среднем по России выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб.

По прогнозам аналитиков, реформа долевого строительства в ближайшее время подтолкнет рост цен на загородное жилье. В частности, стоимость таунхаусов и малоэтажных жилых домов может в среднем вырасти на 10%.

Фото: realnoevremya.ru

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