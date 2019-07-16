Строительство канатной дороги между Россией и Китаем через реку Амур начнется 18 июля 2019 года, сообщает "РИА Недвижимость". "Канатка" длиной 973 м свяжет Благовещенск и Хэйхэ.
Сообщается, что время в пути займет шесть минут, ожидаемый пассажиропоток — примерно 6-7 тыс. человек.
Общий объем инвестиций в строительство единственной в мире канатной дороги, которая свяжет границы двух государств через реку, составит более 3,5 млрд руб.
Ожидается, что окончание строительства канатной дороги произойдёт в 2022 году. Межправительственное соглашение о сооружении канатной дороги между двумя государствами было подписано в 2015 году.
По мнению сторон, повышение инфраструктурной взаимосвязанности между пограничными регионами России и Китая "превращают их естественные преимущества в преимущества конкурентные".
Как сообщалось ранее, строительство канатных дорог в России увеличивается. В частности, в Москве планируется построить десять канатных дорог общей протяженностью около 40 км.
Фото: ria.ru
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