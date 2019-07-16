Субъекты РФ, до сих пор не завершившие "старую" программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, не смогут участвовать в новой, передает Интерфакс. Речь идёт о таких субъектах, как Забайкалье, Приморский край, Тыва, Башкирия, Дагестан и Крым.
Отмечается, что за пять лет в Крыму не было сдано ни одного жилого дома по программе переселения из аварийного жилья.
По словам председателя общественного совета при Минстрое России Сергея Степашина, ряд регионов не будут вовлечены в новую программу по переселению из аварийного жилья из-за того, что не смогли завершить старую.
"Нас очень смущает, — мы об этом пять лет молчали — республика Крым", — заявил Сергей Степашин.
Он подчеркнул, что самое большое отставания по программе отмечается в десяти субъектах федерации. Это, в частности, Крым, Севастополь, Тыва, Дагестан, Забайкалье.
Как сообщалось ранее, по нацпроекту "Жилье и городская среда" за 2019-2024 годы в России планируется переселить 530 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым после 1 января 2012 года.
Фото: crimea-news.com
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