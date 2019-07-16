Международная раллийная трасса появится в Новой Москве﻿

Строительство профессиональной раллийной трассы международного уровня начнется в "новой" Москве осенью этого года, передает Интерфакс. Спортивный комплекс "Ралли Кросс Арена" будет располагаться вблизи села Ознобишино в поселении Щаповское.



Ралли Мастер Шоу

Сообщается, что длина трассы составит 1200 метров. Рядом с ней будет создана большая на 600 кв. метров, площадка для занятий автомодельным спортом.

Как заявил руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, помимо спортивных объектов здесь построят административно-бытовое здание площадью почти 4 тыс. кв. метров. А также трибуну для зрителей на 300 мест и паркинг на 150 автомобилей.

Отмечается, что трасса сможет принимать соревнования международного уровня.

"В настоящее время здесь подготовительные работы уже начались. Активное строительство начнется в следующем квартале", — подчеркнул чиновник.

Фото: zr.ru

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