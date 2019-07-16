Около 10 млн россиян (9% населения страны) арендуют жилье, почти половина из них (49%) планируют снимать квартиру как минимум в течение ближайших двух лет, передает РБК. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные Аналитическим центром НАФИ.
Сообщается, что социологи опросили 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 50 регионах страны в мае текущего года. Выяснилось, что подавляющее большинство респондентов планируют снимать жилье в ближайшие несколько лет. Причем треть (34%) — не менее одного года. 19% — около двух лет. 14% — три года. 6% — в течение четырех-пяти лет.
Отмечается, что каждый десятый (10%) собирается арендовать жилье для постоянного проживания на шесть лет и более.
По мнению аналитиков, основной драйвер развития арендного рынка жилья сегодня — внутренняя миграция, связанная с переездом молодых людей в крупные города в поисках стабильной работы.
В частности, чаще всего арендаторами жилья являются люди молодого и среднего возраста — от 25 до 44 лет (13-16%).
В настоящее время средняя стоимость арендного жилья в России составляет 12 тыс. руб. в месяц.
Фото: vk.com
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