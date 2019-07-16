Половина дач в Подмосковье не поставлена на учет﻿

В Подмосковье почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных на продажу, не полностью поставлена на кадастровый учет или не зарегистрирована в Росреестре, пишет "Коммерсант".



Дача для души и отдыха большой семьи // Forumhouse

Как выяснили эксперты, четкие сведения о том, что объекты зарегистрированы в Росреестре, содержатся лишь в 15% объявлений в популярных базах по продаже недвижимости.

Сообщается, что на вторичном рынке загородной недвижимости в половине случаев объекты не имеют кадастровых номеров.

Издание отмечает, что земля, как правило, проходит регистрацию. Без этого сложно провести сделку. Ведь в договоре должно быть указано, о каком именно участке идет речь. Но практика показывает, что сами постройки владельцы стараются не регистрировать.

По закону на кадастровом учете должны стоять дом, земля и все постройки, напоминает газета.

Помимо этого, многие думают, что оформлению подлежит только сам жилой дом. Поэтому не регистрируют бани и сараи.

Эксперты обращают внимание на то, что стоимость 55% выставленных на продажу в Московской области лотов за год снизилась почти на 50%. Во многом из-за того, что покупатели всегда делают выбор в пользу объектов со всей необходимой документацией.

Фото: myslo.ru

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