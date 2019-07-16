За полгода количество ипотечных сделок в Москве возросло на 12%﻿

Количество ипотечных кредитов, выданных в российской столице в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло на 12% — до 42 372 договоров, передает РИА Новости. В июне зафиксировано 6 745 ипотечных договоров.
Сообщается, что во втором квартале текущего года зарегистрировано 21 984 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 8% больше, чем в первом квартале.
Отмечается, в частности, что в июне зафиксировано 6,745 ипотечных договоров. Это практически сопоставимо с показателем предыдущего месяца. Тогда было заключено 6,679 тысячи договоров, добавляется в нем.
Также сообщается, что с начала 2019 года число ипотечных сделок в столичном мегаполисе выросло на 22%. При этом пик был достигнут в апреле. Тогда было зарегистрировано 8560 ипотечных сделок.
Помимо этого, по данным Росреестра, количество ипотечных сделок, зарегистрированных с апреля по июль на 8% превысило число совершенных сделок, зарегистрированных с января по март текущего года.
Фото: n911.ru
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