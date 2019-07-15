Эксперты назвали среднюю стоимость частных домов в России﻿

В среднем по России за первые шесть месяцев этого года стоимость домовладений выросла на 1,2% и достигла 4,8 млн рублей, информирует портал "Мир квартир".



Дом на холме. Выбор типового проекта, изменения под себя // Forumhouse

Как отмечают эксперты, Новая Москва лидирует по стоимости частных домовладений. Дом на присоединённых территориях в среднем стоит в настоящее время 17,6 млн рублей.

За Новой Москвой идет Московская область со средним чеком покупки дома 15,2 млн рублей. Далее Санкт-Петербург — 14,5 млн руб., Крым — 12,6 млн руб. и Краснодарский край — 9,7 млн руб.

Наиболее бюджетные частные домовладения расположены в Кемеровской области (1,7 млн руб.), Еврейской автономной и Курганской областях (1,9 млн руб.). А также в Чувашии и Алтае (2,3 млн руб. и 2,1 млн руб.).

Аналитики отмечают по итогам первого полугодия 2019 года рост цен на частные дома в 53 российских регионах и падение в 29 регионах России.

Наибольший рост стоимости индивидуальных домов аналитики компании отметили в Нижегородской области — 7,9% и Северной Осетии — 7,5%. В Севастополе, Башкирии и Татарстане прирост составил более 6%.

В то же время за полгода цены упали в Мордовии — на 6,8%, Псковской области — на 5,4%, Еврейской автономной области — на 5,3%.

Фото: realty. vesti.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Дома по реновации прослужат больше ста лет

Красноярцам стала доступна ипотека в Крыму

Ипотека для молодых семей: правила выдачи субсидий

Ипотека не спасла рынок Подмосковья: покупатели жилья выбирают Москву﻿