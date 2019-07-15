Жители Германии и Казахстана стали основными покупателями жилья в Сочи

Жилье в Сочи стабильно дорожает на протяжении нескольких лет, говорится в исследовании компании "Мандарин". Стоимость квадратного метра жилья на побережье Черного моря за 5 лет выросла почти на 42%.



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Эксперты отмечают, что новостройки города-курорта только за 1 год прибавили около 18%. Квартиры м дома в Сочи пользуются постоянным спросом среди инвесторов как внутри страны, так и за ее пределами.

По данным компании, на стыке 2018-2019 годов лидерами по объему спроса на сочинскую недвижимости были жители Казахстана (28,8%), Беларуси (20,8%), а также Украины (17,7%).

Однако, за полгода ситуация поменялась. В частности, в июне лидерами по уровню интереса стали представители Германии (24,9%). На строчку вверх переместились граждане Украины (19,6%). Замкнули тройку с результатом 18,8% жители Казахстана.

Как отмечают аналитики, достаточно активны и жители Беларуси. На них приходится 13% спроса на жилье в городе-курорте.

По мнению аналитиков, жители Германии и Казахстана являются активными инвесторами на рынке жилой недвижимости Сочи. Их привлекают как гостевые дома, так и отдельные квартиры, которые подходят для сдачи в аренду. Средний бюджет сделок здесь составляет порядка 15-20 млн рублей.

Также традиционно активны и покупатели из Украины. Они часто вкладываются в сочинскую недвижимость. Но бюджет сделок здесь ниже. А операции сложнее, так как лоты приобретаются в складчину, подчеркивают эксперты.

Фото: elitesochi.com

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