"Метрострой" требует от Смольного 8 млрд рублей за введенные станции﻿

Арбитражный суд Ленинградской области и Санкт-Петербурга в рамках дела о взыскании в пользу городских властей 2,88 миллиарда рублей с компании "Метрострой принял к производству встречные требования "Метростроя" к городу о погашении более 8 миллиардов рублей долга за уже построенные станции, передает РИА Новости.



В 2019 года на строительство метро в Петербурге...

Сообщается, что в настоящее время на рассмотрении арбитража находится несколько исков с финансовыми требованиями сторон друг к другу. Слушания по этому иску начнутся 18 июля одновременно с рассмотрением требований властей Петербурга к "Метрострою".

Аппарат вице-губернатора города Эдуарда Батанова в начале февраля известил, что городские власти отзывают уведомления о расторжении государственных контрактов с "Метростроем". Хотя ранее и заявляли об их разрыве. После этого суд утвердил мировое соглашение "Метростроя" с налоговиками. Компания частично погасила задолженность по зарплате субподрядчикам. Это являлось обязательными условиями сохранения этих контрактов за действующим подрядчиком.

Фото: spb.kp.ru

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