Трассу Москва-Казань сделают скоростной

Правительство разрабатывает план развития магистральной инфраструктуры по скоростной трассе от Москвы до Казани, передаёт РИА Новости. Трасса Москва — Казань является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай.



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Сообщается, что в настоящее время Минэкономразвития РФ готовит правительственный доклад по вопросу реконструкции дороги М-7. По словам главы МЭР Максима Орешкина, планируется обсудить как реконструкцию магистрали, так и строительство новой трассы в качестве дополнения к уже существующей.

Кабинет министров до конца июля должен определить один из двух вариантов реализации транспортного коридора Европа — Западный Китай. Это реконструкция существующей трассы М-7 или строительство новой трассы Москва — Казань.

Отмечается, что трасса Москва — Казань включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей. Из них 216 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников. Строительство трассы позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в два раза, до 6,5 часов.

Фото: s-bc.ru

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