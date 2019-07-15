Минстрой намерен реанимировать практически ушедшие с рынка жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), пишет "Коммерсант". Подготовлен законопроект, который должен облегчить их участникам получение ипотечных кредитов под залог паев.
Как отмечается в законодательной новелле, предлагается сделать паи в жилищно-строительных кооперативах предметом банковского залога. Для этого их зафиксируют в статусе "паенакоплений". При этом обращаться с ними будут как с ипотечными залогами.
Такой "перезапуск" ЖСК с относительно дешевым кредитованием пайщиков может создать альтернативу крупным застройщикам на время расчистки строительного рынка и перехода на проектное финансирование, считают авторы законопроекта.
Однако, общие нормы по применению эскроу-счетов для защиты пайщиков Минстрой будут распространены и на ЖСК.
По утвержденным правилам, для привлечения средств ЖСК обязан открыть расчетный счет в уполномоченном банке. Туда будут зачисляться паевые взносы членов кооператива.
Фото: pravo-rus.com
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