Реконструкцию участка трассы "Украина" в Калужской области начнут в этом году﻿

Государственная компания "Автодор" планирует совместно с властями Калужской области до конца текущего года приступить к реконструкции участка 65-124 км трассы М-3 "Украина", передает Интерфакс. Проект решения транспортной развязки в районе Обнинска направлено на согласование.



Трасса М11

Сообщается, что в рамках реконструкции планируется организация съездов в ряд населённых пунктов. А также устройства транспортных развязок на магистрали для въезда и выезда в Обнинск.

Планы реконструкции участка М-3 обсуждались на совещании с участием председателя правления "Автодора" Вячеслава Петушенко и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

Намеченные работы предполагают также развитие площадок отдыха для водителей большегрузов. В том числе на въезде в Калужскую область. А также на выезде из региона.

Особое внимание будет уделено восстановлению региональных дорог и лесополос после реконструкции федеральной трассы М-3 "Украина".

Фото: avtodor-tr.ru

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