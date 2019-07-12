Государственная компания "Автодор" планирует совместно с властями Калужской области до конца текущего года приступить к реконструкции участка 65-124 км трассы М-3 "Украина", передает Интерфакс. Проект решения транспортной развязки в районе Обнинска направлено на согласование.
Сообщается, что в рамках реконструкции планируется организация съездов в ряд населённых пунктов. А также устройства транспортных развязок на магистрали для въезда и выезда в Обнинск.
Планы реконструкции участка М-3 обсуждались на совещании с участием председателя правления "Автодора" Вячеслава Петушенко и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Намеченные работы предполагают также развитие площадок отдыха для водителей большегрузов. В том числе на въезде в Калужскую область. А также на выезде из региона.
Особое внимание будет уделено восстановлению региональных дорог и лесополос после реконструкции федеральной трассы М-3 "Украина".
Фото: avtodor-tr.ru
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