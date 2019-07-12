Спасатели приступили к разбору и вывозу частных домов, признанных непригодными для проживания после затопления в городе Тулун Иркутской области, информирует Интерфакс.
Отмечается, что снос ведется по согласованию с жителями домов и после подписания ими всех необходимых документов и акта о признании жилья непригодным для проживания.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, работы начинаются только после того, как люди дадут разрешение на снос и вывезут свое имущество.
В настоящее время специальные комиссии министерства строительства и дорожного хозяйства региона обследовали с составлением актов 4 801 домов, пострадавших от наводнения.
Непригодными для проживания признаны 3 448 домов. Еще 5 686 домов пострадали не столь значительно и подлежат ремонту.
Как сообщалось ранее, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области. Это 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 38 041 человек.
На сегодняшний день в Тулуне остались 138 подтопленных домов с населением 345 человек.
Фото: interfax-russia.ru
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