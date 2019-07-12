После наводнения в Тулуне начали сносить непригодные для жизни дома﻿﻿

Спасатели приступили к разбору и вывозу частных домов, признанных непригодными для проживания после затопления в городе Тулун Иркутской области, информирует Интерфакс.



Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия уменьшился на 23 сантиметра / Новости от 30.06.2019 11:50

Отмечается, что снос ведется по согласованию с жителями домов и после подписания ими всех необходимых документов и акта о признании жилья непригодным для проживания.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, работы начинаются только после того, как люди дадут разрешение на снос и вывезут свое имущество.

В настоящее время специальные комиссии министерства строительства и дорожного хозяйства региона обследовали с составлением актов 4 801 домов, пострадавших от наводнения.

Непригодными для проживания признаны 3 448 домов. Еще 5 686 домов пострадали не столь значительно и подлежат ремонту.

Как сообщалось ранее, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области. Это 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 38 041 человек.

На сегодняшний день в Тулуне остались 138 подтопленных домов с населением 345 человек.

Фото: interfax-russia.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Более 3,5 тыс. домов в Иркутской области разрушены после наводнения﻿

Новое жилье просят еще 36 жителей Ставрополья после прошлогоднего паводка

Шесть районов Иркутской области попали в зону подтопления

Технологии для дома, созданные чтобы вас ублажать