Центробанк запустит систему быстрых платежей по ЖКХ﻿﻿

Центробанк планирует запустить возможность оплаты услуг ЖКХ с помощью системы быстрых платежей ближе к концу года, информирует РИА Новости. ЦБ работает над тем, чтобы тариф за эту услугу был нулевым.



ФАС возмутилась тарифами ЖКХ / Новости от 12.03.2019 08:57

По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, эта функция нужна, потому что граждане хотели бы платить в онлайн за жилищно-коммунальные услуги или налоговые платежи. Причем с минимальными тарифами. Желательно — ноль.

По мнению Скоробогатовой, система быстрых платежей как раз для этой функции очень подходит.

Планируется, что к началу 2020 года к системе быстрых платежей будет подключено более 250 кредитных организаций.

Как отмечают в Центробанке, система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона другим лицам или себе вне зависимости от того, в каком банке открыты счета получателя средств или отправителя.

Фото: mosreg.ru

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