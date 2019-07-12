Центробанк планирует запустить возможность оплаты услуг ЖКХ с помощью системы быстрых платежей ближе к концу года, информирует РИА Новости. ЦБ работает над тем, чтобы тариф за эту услугу был нулевым.
По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, эта функция нужна, потому что граждане хотели бы платить в онлайн за жилищно-коммунальные услуги или налоговые платежи. Причем с минимальными тарифами. Желательно — ноль.
По мнению Скоробогатовой, система быстрых платежей как раз для этой функции очень подходит.
Планируется, что к началу 2020 года к системе быстрых платежей будет подключено более 250 кредитных организаций.
Как отмечают в Центробанке, система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона другим лицам или себе вне зависимости от того, в каком банке открыты счета получателя средств или отправителя.
Фото: mosreg.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Коллекторам запретят взыскивать задолженности по ЖКХ
Коммунальные тарифы вырастут дважды
Тарифы ЖКХ вырастут дважды из-за нового НДС
"Мусорные тарифы" в регионах вырастут в разы
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Владимир Путин не поддержал рекомендации Госдумы о наложении санкций на Грузию. Юрист Анатолий Капустин считает, что Габунию надо наказывать в частном порядке.
Святые апостолы из числа 12-ти ближайших учеников Христа, призванных Им Самим на служение, равны по своему достоинству, но больше других прославились ревностью в проповеди Евангелия святые апостолы Петр и Павел. Поэтому Церковь именует их первоверховными. Очень разные, они нередко спорили друг с другом, но в истории их имена сплелись воедино.