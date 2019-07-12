Невский проспект отгородят от тротуара для снижения аварийности﻿﻿

Власти Санкт-Петербурга прорабатывают возможность установки ограждения между тротуаром и проезжей частью Невского проспекта для снижения аварийности, передает Интерфакс.



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Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в настоящее время прорабатывается возможность установки специальных ограждений. Причем в первую очередь для снижения уровня аварийности на Невском проспекте необходимо установить камеры видеофиксации правонарушений.

Пока неизвестно, какой конкретно тип ограждений рассматривается, будет ли оно иметь декоративный или только функциональный характер. Также не сообщается, будет ли новшество вынесено на публичные слушания. И еще - как изменение облика Невского проспекта возможно в рамках охранных обязательств ЮНЕСКО.

Как отмечалось ранее, власти планировали установить забор между проезжей и пешеходной частью на протяжении всего Невского проспекта в связи с тем, что за последние месяцы на центральной улице города нередко случались ДТП.

Фото: moika78.ru

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