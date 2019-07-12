Японские инвесторы заинтересовались крупными проектами в Якутии﻿﻿

Японские компании заинтересованы двумя крупными инвестпроектами Якутии, передает РИА Новости. Речь идет о строительстве моста через реку Лена и реализации проекта "Умный город".



Будущий мост через реку Осётр с высоты птичьего полета

Сообщается, что накануне в правительстве Якутии вице-премьер Кирилл Бычков принял делегацию, состоящую из представителей японских инвестиционных компаний.

Как отмечается в официальном отчете, стороны обсудили перспективы по реализации двух крупных проектов Якутии. Это "Строительство мостового перехода через реку Лена в районе г. Якутска" и "Умный город".

Представители исследовательских институтов Японии запланировали посещение Табагинского мыса для осмотра площадки под реализацию проекта по строительству моста.

Также сообщается, что директор компании "Комаихалтек Инк" Комаи Эми подчеркнула, что получена поддержка со стороны правительства Японии и по итогам рабочего выезда в Якутии в сентябре руководители японской делегации должны представить руководству полное видение сотрудничества по этим проектам в России.

Фото: ardexpert.ru

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