Компания Mail.ru ведет переговоры со структурами Алишера Усманова и Олега Малиса об аренде в деловом центре "Москва-Сити" площадей для своей штаб-квартиры, пишут "Ведомости".
Сообщается, что речь идет об участке №20, где Малис с Усмановым строят небоскреб почти на 180 тысяч квадратных метров. В нем запланировано около 100 тысяч квадратных метров офисов. Эти помещения и планирует занять Mail. ru.
Как отмечают наблюдатели, в случае, если сделка состоится, она станет рекордной в истории московского рынка офисной аренды.
Предполагается, что стоимость годовой аренды потенциальной новой штаб-квартиры холдинга может достигать до 3,5 миллиарда рублей.
В настоящее время компания около 30 тысяч квадратных метров в бизнес-центре Skylight на Ленинградском проспекте. Из-за роста численности сотрудников компания ищет новый офис. В него планируется переехать не позднее 2023 года.
Фото: vedomosti.ru
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