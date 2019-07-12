В Подмосковье разместили 16 тыс. площадок для раздельного сбора мусора﻿

В Московской области разместили 16 тыс. площадок для раздельного сбора мусора, передает Интерфакс. До конца года подмосковные власти планируют организовать почти 5,4 тыс. контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.



Программа сбора раздельного мусора в Мытищах признана успешной

Как сообщили в областной администрации, запросов на контейнерные площадки получено более 5 тысяч. В настоящее время на территории Московской области организовано 15,8 тыс. контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.

Отмечается, что завершить оборудование дополнительных площадок планируется до конца текущего года.

Как сообщалось ранее, с 1 января в Московской области действует новая система обращения с отходами. Она предусматривает раздельный сбор мусора.

Сейчас на контейнерных площадках бытовые отходы накапливается в серых баках для смешанных отходов. А также в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями "сухой" мусор - пластик, бумага, металл, картон. Система раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения на мусорных полигонах.

Фото: contr.ru

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