В Московской области разместили 16 тыс. площадок для раздельного сбора мусора, передает Интерфакс. До конца года подмосковные власти планируют организовать почти 5,4 тыс. контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.
Как сообщили в областной администрации, запросов на контейнерные площадки получено более 5 тысяч. В настоящее время на территории Московской области организовано 15,8 тыс. контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.
Отмечается, что завершить оборудование дополнительных площадок планируется до конца текущего года.
Как сообщалось ранее, с 1 января в Московской области действует новая система обращения с отходами. Она предусматривает раздельный сбор мусора.
Сейчас на контейнерных площадках бытовые отходы накапливается в серых баках для смешанных отходов. А также в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями "сухой" мусор - пластик, бумага, металл, картон. Система раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения на мусорных полигонах.
Фото: contr.ru
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