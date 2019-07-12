В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж, принадлежавший одному из лидеров организованной преступной группировки (ОПГ) "Центровые" Михаилу Кучину, информирует РБК. Дом продается за 7,5 млн рублей.
Сообщается, что Кучин был расстрелян рядом с этим особняком в 1994 году во время конфликта с бандой "Уралмаш". Авторитет криминального мира в свое время приобрел готовый коттедж у первых собственников. После гибели Кучина его супруга вновь продала дом им.
Известно, что коттедж площадью 311 кв. м расположен на Волгоградской улице в микрорайоне Юго-Западный. Размер участка — пять соток.
В объявлении о продаже говорится, что это "просторный дом для большой дружной семьи. Большой метраж помещений, высокие потолки позволяют легко дышать и радоваться жизни деткам нового хозяина дома".
Отмечается, что ОПГ "Центровые" была сформирована в конце 1980-х. Банда считалась одной из самых влиятельных в стране. Группа контролировала центр Екатеринбурга. Из-за этого получила название "Центровые".
Фото: realty. rbc.ru
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