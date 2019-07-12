Власти Сочи назвали условия узаконивания самостроев﻿

Администрация Сочи опубликовала перечень самостроев, которые могут быть узаконены при условии выполнения требований безопасности, пишет "Коммерсант". В список вошли 25 многоквартирных домов в Хостинском, Адлерском и Центральном районах города-курорта.



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Как сообщалось ранее, городские власти составили список подлежащих сносу домов. Всего их оказалось 54.

Отмечается, что сочинская мэрия подготовила проект распоряжения об оказании содействия гражданам, вложившим свои средства в строительство самостроев.

В список попали 25 объектов. Восемь из них расположены в Адлерском районе. 10 в Хостинском и семь в Центральном.

В условиях мировых соглашений сказано, что застройщик обязан доказать, что есть техническая возможность для приведения этих объектов в соответствие требованиям безопасности.

Помимо этого, объекты должны соответствовать изначально заявленным параметрам, на них должны быть получены техусловия для подключения дома ко всем коммуникациям.

Фото: ntv.ru

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