Власти Сочи назвали условия узаконивания самостроев﻿

Администрация Сочи опубликовала перечень самостроев, которые могут быть узаконены при условии выполнения требований безопасности, пишет "Коммерсант". В список вошли 25 многоквартирных домов в Хостинском, Адлерском и Центральном районах города-курорта.
Как сообщалось ранее, городские власти составили список подлежащих сносу домов. Всего их оказалось 54.
Отмечается, что сочинская мэрия подготовила проект распоряжения об оказании содействия гражданам, вложившим свои средства в строительство самостроев.
В список попали 25 объектов. Восемь из них расположены в Адлерском районе. 10 в Хостинском и семь в Центральном.
В условиях мировых соглашений сказано, что застройщик обязан доказать, что есть техническая возможность для приведения этих объектов в соответствие требованиям безопасности.
Помимо этого, объекты должны соответствовать изначально заявленным параметрам, на них должны быть получены техусловия для подключения дома ко всем коммуникациям.
Фото: ntv.ru
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