Местным властям разрешат строить дороги в дачных посёлках﻿

Муниципальные и региональные власти могут получить возможность создавать в дачных поселках объекты социальной и транспортной инфраструктуры, пишет "Парламентская газета". Законодательная новелла внесена на утверждение в Госдуму.



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Как сообщалось ранее, изменения вносятся в Закон, который касается ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, а также изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Отмечается, что в настоящее время возможность создания регионами и муниципалитетами в дачных посёлках объектов инфраструктуры ограничена только проектами, которые связаны со снабжением тепловой и электроэнергией, водой, газом, а также топливом и водоотведением. Причем этот перечень является закрытым.

Законодатели исходят из того, что вопрос создания объектов транспортной или социальной инфраструктуры на территориях садоводства или огородничества является жизненно важным для граждан России, большинство из которых имеют приусадебные хозяйства.

Фото: newgrodno.by

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