Новые автоматы по продаже билетов появились на 15 остановках общественного транспорта в Москве, информирует портал столичного правительства. Терминалы установлены в районах Зябликово, Метрогородок, Орехово-Борисово Северное, Солнцево.
Сообщается, что компактные аппараты крепятся на стеклянные павильоны остановок автобусов, троллейбусов, трамваев, а также электробусов.
При этом на экране новых устройств отображается время прибытия транспорта всех маршрутов. С помощью терминалов можно пополнить транспортную карту "Тройка". А также записать на карту любой тип проездного билета. В частности, на 60 поездок или безлимитный на 90 дней.
Кроме этого, доступна функция пополнения карты москвича. Отмечается, что новые терминалы принимают и банковские карты.
Оплатить проезд на общественном транспорте можно бесконтактным способом с помощью технологий PayWave и PayPass. А также смартфонов, имеющих функцию NFC. Для этого нужно приложить гаджет или карту к терминалу.
Для иностранцев разработан интерфейс на шести языках. Кроме русского: на английском, китайском, французском, итальянском, немецком и испанском.
Новые терминалы будут работать круглосуточно.
Фото: newokruga.ru
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