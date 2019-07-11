Две трети москвичей — 68% — довольны развитием своего района и готовы рекомендовать его для проживания, сообщает портал столичного правительства. Как заявили в мэрии, это очень высокий показатель по сравнению с другими городами мира.
Сообщается, что исследование проводила консалтинговая компания Boston Consulting Group. По словам заммэра Марата Хуснуллина, планируется продолжать работу по комплексному и сбалансированному развитию отдаленных от центра районов столичного мегаполиса.
Отмечается, что уже сейчас ведется разработка мастер-планов городских территорий. Они включают экономическую модель развития, градостроительные решения, вопросы благоустройства, обеспечения социальными объектами и создание рабочих мест.
Планируется, что в 2019 году в Москве будут выполнены большие и малые работы по благоустройству на 1,15 тыс. объектов. В этот список входят 855 улиц. В том числе в центре Москвы.
Как сообщалось ранее, в текущем году также стартует программа по благоустройству периферийных территорий "Мой район".
Фото: mospravda.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Москва опередила мегаполисы мира по числу парков
Россию и Китай соединит новая канатная дорога
Канатные дороги станут общественным транспортом Москвы
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.