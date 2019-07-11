Две трети москвичей довольны развитием своего района﻿

Две трети москвичей — 68% — довольны развитием своего района и готовы рекомендовать его для проживания, сообщает портал столичного правительства. Как заявили в мэрии, это очень высокий показатель по сравнению с другими городами мира.



Московские парки подготовили летнюю программу / Новости от 28.05.2019 20:07

Сообщается, что исследование проводила консалтинговая компания Boston Consulting Group. По словам заммэра Марата Хуснуллина, планируется продолжать работу по комплексному и сбалансированному развитию отдаленных от центра районов столичного мегаполиса.

Отмечается, что уже сейчас ведется разработка мастер-планов городских территорий. Они включают экономическую модель развития, градостроительные решения, вопросы благоустройства, обеспечения социальными объектами и создание рабочих мест.

Планируется, что в 2019 году в Москве будут выполнены большие и малые работы по благоустройству на 1,15 тыс. объектов. В этот список входят 855 улиц. В том числе в центре Москвы.

Как сообщалось ранее, в текущем году также стартует программа по благоустройству периферийных территорий "Мой район".

Фото: mospravda.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Москва опередила мегаполисы мира по числу парков﻿

Россию и Китай соединит новая канатная дорога

Канатные дороги станут общественным транспортом Москвы

Мировые факты о недвижимости