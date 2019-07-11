В Сочи продавали квартиры в уже объявленном под снос самострое

Суд в Сочи рассмотрит уголовное дело в отношении застройщика, похитившего 32 миллиона рублей у жителей на возведение многоквартирного самостроя, передает РИА Новости.
По данным прокуратуры Краснодарского края, с апреля 2015 года по июнь 2017 года 32-летний житель Сочи, не имея документов, строил жилой дом на 59 квартир в Хостинском районе город- курорта. Мошенник привлекал средства жителей Краснодарского края, Москвы, Челябинской, Пензенской, Новосибирской и Мурманской областей.
Отмечается, что за указанный период предприниматель привлек по договорам купли-продажи более 32 миллионов рублей. Было реализовано 27 квартиры.
Как подчеркивает следствие, застройщик скрывал от покупателей информацию о том, что на основании решения суда дом подлежал сносу.
В отношении застройщика было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В настоящее время он содержится под стражей.
Фото: kubnews.ru
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