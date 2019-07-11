Москва потратит ₽1 млрд на шумозащитные экраны вдоль дорог﻿

На протяжении 30 км столичных автодорог заменят 144 тыс. кв. м панелей в шумозащитных конструкциях, передает РБК. С помощью шумозащитных экранов удастся снизить уровень шума от автомобилей на столичных дорогах почти на 20%.



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Шумозащитные конструкции будут размещаться вдоль дорог с насыщенным автомобильным движением. Сообщается, что начальная цена контракта — 993 млн руб.

Аукцион в электронной форме будет объявлен до конца июля. Об этом сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике.

Отмечается, что все работы по установке дорожных панелей будут выполнены до конца этого года. Городская программа приведения в нормативное состояние шумозащитных конструкций на объектах улично-дорожной сети столичного мегаполиса рассчитана на три года.

В 2018 году президент России Владимир Путин поручил удвоить финансирование дорожного строительства с 5 млрд руб. до 10 млрд руб. В нормальное состояние в российских регионах необходимо привести 80% дорог.

Фото: acrylshik.ru

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