Торговый самострой снесли у метро "Полежаевская"﻿

Как отмечает столичная госинспекция по недвижимости, владелец незаконной пристройки самостоятельно демонтировал самострой и устранил нарушение земельного законодательства на Хорошевском шоссе, владение 88, строение 1.



Снос самостроя (коптер)

Сообщается что на земельном участке в непосредственной близости к станции метро "Полежаевская" на Севере Москвы расположено двухэтажное здание торгового центра.

Городская госинспекция по недвижимости установила, что первоначальная площадь объекта была увеличена. В итоге к торцу торгового центра пристроили одноэтажное здание с точкой общественного питания.

В госинспекции указали, что земельный участок под строительство не предоставлялся. Разрешение на строительство пристройки не выдавалось.

Как сообщала ранее "Правда.Ру", недавно в районе Отрадное в Москве снесли самовольно построенный торговый центр. Незаконно возведенный объект находился по адресу Сигнальный проезд, вл.9Г.

Фото: ria.ru

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