Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье более полувека﻿

Республиканская прокуратура через суд обязала мэрию Улан-Удэ выдать квартиру женщине, которая стояла в очереди на жилье 55 лет, пишет "Российская газета".



Доступное жилье – реальность или миф?

Сообщается, что что женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий с декабря 1964 года. Тем не менее жилье ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".

В мэрии города уточнили, что сейчас её очередь значится под № 2. В интересах гражданки к администрации Улан-Удэ предъявлен иск о признании за ней права на получение жилья.

В итоге решением суда требования прокурора удовлетворены. Апелляционным определением Верховного суда решение суда оставлено без изменения.

Уточняется, что согласно Жилищному кодексу РСФСР, который действовал до 1 марта 2005 года, для постановки на учет гражданину не требовалось быть признанным малоимущим.

Женщине обязаны предоставить квартиру в течение трех месяцев.

Фото: cont.ws

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