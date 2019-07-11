Совет Федерации одобрил закон, дающий возможность гражданам обращаться в суды с коллективными исками, передает ТАСС. Теперь россияне смогут подавать коллективные судебные иски на отели и управляющие компании.
Нововведение касается в том числе вопросов защиты прав потребителей и оспаривания тарифов на услуги ЖКХ.
Сообщается, что уже с 1 октября 2019 года россиянам разрешат подавать коллективные судебные иски на управляющие компании, отели и магазины. В настоящее время групповые иски можно подавать только по корпоративным делам, в рамках арбитражного процесса или хозяйственных споров.
Законодательная новелла разрешает гражданам подавать групповые иски в районные суды общей юрисдикции. Уточняется, что для того, чтобы подать судебный иск, в группе должно быть не менее 20 человек.
Иск должен подаваться по месту нахождения общего ответчика. Срок судебного рассмотрения групповых исков установили до восьми месяцев. Присоединиться к нему можно будет до начала судебных разбирательств.
Фото: calculator-ipoteki.ru
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