Россияне получили право подавать коллективные иски к управляющим компаниям﻿﻿﻿

Совет Федерации одобрил закон, дающий возможность гражданам обращаться в суды с коллективными исками, передает ТАСС. Теперь россияне смогут подавать коллективные судебные иски на отели и управляющие компании.



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Нововведение касается в том числе вопросов защиты прав потребителей и оспаривания тарифов на услуги ЖКХ.

Сообщается, что уже с 1 октября 2019 года россиянам разрешат подавать коллективные судебные иски на управляющие компании, отели и магазины. В настоящее время групповые иски можно подавать только по корпоративным делам, в рамках арбитражного процесса или хозяйственных споров.

Законодательная новелла разрешает гражданам подавать групповые иски в районные суды общей юрисдикции. Уточняется, что для того, чтобы подать судебный иск, в группе должно быть не менее 20 человек.

Иск должен подаваться по месту нахождения общего ответчика. Срок судебного рассмотрения групповых исков установили до восьми месяцев. Присоединиться к нему можно будет до начала судебных разбирательств.

Фото: calculator-ipoteki.ru

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